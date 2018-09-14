На телеканале Пятница! вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу Пацанки. Там произошел серьезный конфликт участниц, вылившийся в драку.

Нателеканале "Пятница!" вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу "Пацанки". Там произошел серьезный конфликт участниц, вылившийся в драку.Девушки принялись заспиной обсуждать Ксению. Та, услышав это, присоединилась к дискуссии ипопыталась разобраться. При этом одна из участниц шоу "Пацанки" заявила, что им плевать на Милас, и нецензурно выругалась в ее адрес.Ксения не сдержаласьи ударила грубиянку кулаком по лицу. Дебоширок начали разнимать, но к потасовке присоединилась еще одна участница, которая приняласьдушить Милас. Растащить девушек удалось только охране.После избиения Милас пошла кдиректору. "Свое пребывание в Школе леди я считаю полноценно завершенным. Прошу Вас отпустить меня домой", – сказала Ксения и разрыдалась.Преподаватель Татьяна Полякова поспешилауспокоить девушку, объяснив, что нужно остаться. "Ты одна против стаи.Это тот опыт, который ты нигде не получишь. Будь сильнее", – посоветовалаПолякова.Милас прислушалась к наставнице. Она попыталасьпомириться с одной из обидчиц, но та не пошла на контакт.Ранее вСеть утекли порнографические снимки экс-участницышоу "Пацанки" Саши Петровой. Выяснилось, что девушка за тысячу рублей раздевается иприсылает пользователям Сети фото, на которых занимается самоудовлетворением.Откровенные изображения звезды шоу "Пацанки" стали достоянием широкой общественности.