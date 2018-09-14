На
телеканале Пятница! вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу Пацанки. Там произошел серьезный конфликт участниц, вылившийся в драку.
На
телеканале "Пятница!" вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу "Пацанки". Там произошел серьезный конфликт участниц, вылившийся в драку.
Девушки принялись за
спиной обсуждать Ксению. Та, услышав это, присоединилась к дискуссии и
попыталась разобраться. При этом одна из участниц шоу "Пацанки" заявила, что им плевать на Милас, и нецензурно выругалась в ее адрес.
Ксения не сдержалась
и ударила грубиянку кулаком по лицу. Дебоширок начали разнимать, но к потасовке присоединилась еще одна участница, которая принялась
душить Милас. Растащить девушек удалось только охране.
После избиения Милас пошла к
директору. "Свое пребывание в Школе леди я считаю полноценно завершенным. Прошу Вас отпустить меня домой", – сказала Ксения и разрыдалась.
Преподаватель Татьяна Полякова поспешила
успокоить девушку, объяснив, что нужно остаться. "Ты одна против стаи.
Это тот опыт, который ты нигде не получишь. Будь сильнее", – посоветовала
Полякова.
Милас прислушалась к наставнице. Она попыталась
помириться с одной из обидчиц, но та не пошла на контакт.
Ранее в
Сеть утекли порнографические снимки экс-участницы
шоу "Пацанки" Саши Петровой. Выяснилось, что девушка за тысячу рублей раздевается и
присылает пользователям Сети фото, на которых занимается самоудовлетворением.
Откровенные изображения звезды шоу "Пацанки" стали достоянием широкой общественности.