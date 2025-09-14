Эти средства пойдут на реализацию пяти проектов в разных районах области.

В 2026 году правительство Владимирской области выделит из регионального бюджета более 250 миллионов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Эти средства пойдут на реализацию пяти проектов в разных районах области.В рамках программы планируется модернизировать водопроводную сеть в поселке Золотково Гусь-Хрустального района и участки теплотрасс на нескольких улицах в Коврове.Также в планах построить напорный коллектор и обновить тепловые сети в поселках Лукново и Нововязники Вязниковского района, обновить напорный коллектор на улице Пролетарской в Меленках и провести работы по водопроводу в ряде посёлков Кольчугинского района.Отмечается, что каждый из проектов также получит дополнительное финансирование из местных бюджетов.