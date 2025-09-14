Во Владимире 29-летний местный житель чуть не убил бывшую жену.

Эта история началась как рядовая ссора бывших супругов, но быстро превратилась в триллер с избиением, пытками и угрозами убийством. 29-летний житель Владимира предстанет перед судом за то, что похитил, избил и угрожал расправой своей бывшей жене, которая чудом смогла спастись. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Ссора у подъездаВсе произошло в январе 2025 года в районе «Доброе». Мужчина, который осенью прошлого года развелся со своей женой, выпивал возле одного из многоквартирных домов. В этот момент он заметил подъезжающий автомобиль своей бывшей. Решив выяснить отношения, он сел к ней в машину. Спокойного разговора не вышло.«Разговор бывших супругов быстро перешел в ссору, в ходе которой злоумышленник нанес девушке несколько ударов ногами по телу, после чего завладел машиной и повез бывшую жену в сторону сада «Коммунальник», – сообщает прокуратура.Ужасы и пыткиОказавшись в заброшенном садоводческом товариществе, мужчина продолжил избивать свою жертву. Он наносил удары кулаками и головой по лицу, а потом принялся душить ее, угрожая убийством и обещая бросить на находившиеся неподалеку железнодорожные рельсы.Мужчина подумал, что надо связать жертву. Пытаясь отвлечь агрессора, женщина сказала, что в багажнике есть веревка. Это был ее единственный шанс на спасение. Пока мужчина искал веревку, она попыталась сбежать, но он быстро догнал ее и вернул в машину.Однако, к счастью для женщины, на этом избиение и издевательства прекратились. Более того, он даже оказал ей первую помощь.Впоследствии мужчина привез бывшую жену в принадлежащую им квартиру, где та воспользовалась моментом, когда он уснул, и сбежала.Судьба агрессораПо факту произошедшего в отношении 29-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по двум статьям: «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для потерпевшего» и «угроза убийством». Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владимира. Мужчине грозит длительное лишение свободы.Эта история — лишь один из множества примеров домашнего насилия, которое, к сожалению, остается острой проблемой в нашей стране. По данным статистики, каждый год от рук партнеров и родственников страдают тысячи женщин. Нередко такие случаи скрываются за закрытыми дверями квартир, и лишь немногие из них доходят до суда.Напомним, недавно стало известно, что на владимирского многоженца Ивана Сухова завели уголовное дело. Его дочь в эфире федерального телеканала рассказала о домогательствах. Сейчас следователи разбираются во всех деталях этой истории.