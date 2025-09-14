Жители Владимирской области 91 раз сообщали о беспилотных летательных аппаратах.

За прошедшую неделю жители Владимирской области 91 раз сообщали о беспилотных летательных аппаратах. По данным Министерства региональной безопасности, это на 8,3% больше, чем неделей ранее.В то же время общее число звонков на единый номер 112 сократилось, составив 12 520. Количество хулиганских вызовов также уменьшилось, а вот число звонков из-за «детской шалости» выросло на 55,7%. В ведомстве связывают это с началом учебного года.Кроме того, увеличилось количество обращений через СМС — всего их было 77.