Во Владимирской области идет третий, заключительный, день голосования. В 14 районах региона проходят выборы в органы местного самоуправления, а также выборы депутатов Киржачского райсовета. Свои двери открыли 547 избирательных участков.По состоянию на 10:00 утра, в регионе проголосовали 89 576 человек, что составляет 14,15% от общего числа избирателей. Всего в списки включён 633 131 человек.Выборы в советы народных депутатов проходят во Владимире, Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Кольчугинском, Петушинском, Селивановском, Судогодском, Юрьев-Польском муниципальных округах, в Радужном, Покрове, Суздале и Новоалександровском муниципальном образовании. На 284 депутатских мандата претендуют 896 кандидатов.