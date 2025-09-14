За эту неделю было отмечено незначительное увеличение обращений жителей Владимирской области о БПЛА. Всего их поступило – 91, что на 8,3% больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в

За эту неделю было отмечено незначительное увеличение обращений жителей Владимирской области о БПЛА. Всего их поступило – 91, что на 8,3% больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности. Тем не менее, по данным центра обработки вызовов системы, общее количество звонков по единому номеру 112 снизилось и составило – 12 520.