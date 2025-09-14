Из общего числа льготных проездных 905 человек воспользовались возможностью бесплатно съездить на санаторно-курортное лечение.

С начала 2025 года региональное Отделение Социального фонда России (СФР) выдало жителям Владимирской области 1993 электронных проездных, дающих право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Из общего числа льготных проездных 905 человек воспользовались возможностью бесплатно съездить на санаторно-курортное лечение.Бесплатный проезд входит в набор социальных услуг (НСУ), на который имеют право несколько категорий граждан, в том числе: дети и взрослые с инвалидностью; ветераны боевых действий; инвалиды и участники Великой Отечественной войны; ликвидаторы аварий и участники ядерных испытаний.Кроме проезда к месту лечения, НСУ также включает обеспечение лекарствами и санаторно-курортное лечение.