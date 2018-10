Известный американский рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, принял приглашение действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Россиянин предложил обсудить условия боя в Bellator в республике Дагестан.

Известный американский рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, принял приглашение действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Россиянин предложил обсудить условия боя в Bellator в республике Дагестан."Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, – написал рэпер в своем личном Instagram. – Это произойдет, когда я завершу работу над новым сезоном своего телесериала "Власть". Нурмагомедов – новое лицо единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку".Посмотреть эту публикацию в InstagramThe new face of contact sports is @khabib_nurmagomedov he is the real deal. l mean he is real and I’m making the deal. #bellator #lecheminduroiПубликация от 50 Cent (@50cent) 13 Окт 2018 в 11:15 PDTНапомним, что ранее 50 Cent предложил провести бой на турнире организации Bellator, предложив ему гонорар в размере двух миллионов долларов. Нурмагомедов на это предложил американцу приехать в Дагестан, при этом не исключив варианта встречи в США.