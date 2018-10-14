Потасовка между полицией и радикалами, которые попытались снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке, произошла в Киеве.

Потасовка между полицией и радикалами, которые во время очередной "акции декоммунизации" попытались снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке, произошла в Киеве.В воскресенье утром несколько десятков украинских националистов из батальона ОУН пришли к памятнику Николаю Ватутину в Киеве​​​. Вооружившись лестницей и молотками, оуновцы попытались снести памятник, установленный над могилой полководца.Им воспрепятствовали несколько сотен полицейских, оцепивших памятник. В результате между полицией и радикалами произошла потасовка. Пострадавших и задержанных нет, сообщают информагентства. Не получив доступ к памятнику Ватутину, радикалы выместили свою злость на монументе, установленном над братской могилой погибших в январском освободительном восстании 1918 года.Позднее радикалы забросали памятники яйцами.Николай Ватутин — генерал армии Советского Союза, во время Великой Отечественной войны командовал Первым Украинским фронтом. Скончался в госпитале от ранения, похоронен в Киеве в 1944 году. Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий. Воскресная акция в Киеве – не первая попытка вандалов испортить монумент. В мае 2017 памятник был облит красной краской. Другой памятник освободителю Украины от фашистских захватчиков был украден.