Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует по популярности среди потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии в 2020 году, свидетельствует опрос компании SSRS для телеканала CNN.

Бывший вице-президент США Джо Байден – лидер среди потенциальных кандидатов в президенты от демократов в 2020 году, согласно опросу SSRS для телеканала CNN.1009 кандидатов участвовали в 3-дневном опросе, который проводился 4-7 октября. 33% из общего списка возможных кандидатов поддержали Байдена. 13% — у сенатора от Вермонта Берни Сандерса.2% опрашиваемых заявили, что им никто не нравится.Только конгрессмен от Мэриленда Джон Делейни заявил о своем участие в президентских выборах на данный момент.О том, выиграет ли нынешний президент Дональд Трамп будущие выборы, 46% ответили утвердительно. 47% считают, что он их проиграет.В 2016 году опрос CNN верно назвал двух соперников. Им стали Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, передает РИА Новости.