Посольство России в Париже проверяет информацию о задержанных в пригороде французской столицы чеченцах.

Российское посольство в Париже проверяет информацию о задержанных чеченцах.Информация получена из СМИ.Ранее газета Figaro писала о спецоперации в департаменте Сен-Сен-Дени. В статье указывалось, что произошло задержание 23 рэкетиров, взимавших "дань" за въезд Париж из Польши, Молдавии, Украины.Указывалось, что среди чеченцев были и fiche S, то есть люди, представляющие угрозы для французской госбезопасности, передает РИА Новости.