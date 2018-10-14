Болельщики, пришедшие поддержать команды Мордовия и Химки, выступающие в Футбольной национальной лиге, устроили драку около стадиона Мордовия Арена в Саранске. Стражам порядка, дежурившим на месте проведения спортивного мероприятия, удалось оперативно пресечь конфликт.

В субботу, 13 октября, около стадиона "Мордовия Арена" в Саранске, летом 2018 года принимавшего матчи чемпионата мира по футболу, произошла драка.Как рассказал автор видео, участниками конфликта стали болельщики, собиравшиеся поддержать команды "Мордовия" и "Химки", в тот день проводившие игру в рамках первенства Футбольной национальной лиги – второго дивизиона российского футбола.В происходящее оперативно вмешались сотрудники правоохранительных органов, дежурившие около арены.Стражам порядка удалось быстро прекратить драку, некоторым участникам которой удалось скрыться.