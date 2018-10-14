Тринадцать человек, по уточненным данным, пострадали в аварии с туристическим автобусом из Германии в швейцарском кантоне Тичино. Информация об одном погибшем в этом ДТП оказалась неверной.

Тринадцать человек, по уточненным данным, пострадали в аварии с туристическим автобусом из Германии в швейцарском кантоне Тичино. Информация об одном погибшем в этом ДТП оказалась неверной, передает РИА Новости.Автобус ехал из Германии в Италию и врезался в столб в 20 километрах от озера Лаго-Маджоре на границе Швейцарии и Италии. В салоне автобуса находилось 25 пассажиров. О причине аварии не сообщается.Ein Toter und mehrere Verletzte bei #Unfall eines Reisebusses aus der Region #Köln in der Nähe des Lago Maggiore #Sigirinohttps://t.co/J35KBMJoLu— Neue Westfälische (@nwnews) 14 октября 2018 г.