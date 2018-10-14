В очередном игровом дне регулярки Национальной хоккейной лиги Чикаго Бэкхоукс одержал трудную победу над Сент-Луис Блюз со счетом 4:3. Добиться положительного результата своей команды в овертайме помог российский нападающий Артем Анисимов.

В очередном игровом дне "регулярки" Национальной хоккейной лиги "Чикаго Бэкхоукс" одержал трудную победу над "Сент-Луис Блюз" со счетом 4:3. Добиться положительного результата своей команды в овертайме помог российский нападающий Артем Анисимов.Россиянин набрал в матче два очка. Сначала Анисимов стал автором первой шайбы в поединке, а уже в дополнительное время при ничейных 3:3 сделал результативный пас, в результате которого была забита победная для "Чикаго" шайба.В составе "Сент-Луиса" на льду появлялись еще два представителя России – Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Первый из них результативными действиями не отметился, а второй набрал одно очко за результативность, сделав голевую передачу.