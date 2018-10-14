Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал 11 футболистов, которые выйдут в основном составе на матч Лиги наций против Турции. С первых минут на поле стадиона Фишт выйдут вратарь Гилерме и нападающий Артем Дзюба.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал 11 футболистов, которые выйдут в основном составе на матч Лиги наций против Турции. С первых минут на поле стадиона "Фишт" выйдут вратарь Гилерме и нападающий Артем Дзюба.Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: вратарь Маринато Гилерме, защитники Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, полузащитники Роман Зобнин, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Головин и нападающие Алексей Ионов и Артем Дзюба.Состав @TeamRussia на матч @UEFAEURO против Турции#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/jTDRjFItyx— Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.Матч третьего тура между россиянами и турками начнется в 19:00 по московскому времени.