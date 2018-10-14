Всё внимание поклонников смешанных единоборств в воскресенье утром было приковано к полуфинальному поединку Bellator Grand Prix в Нью-Йорке.

Всё внимание поклонников смешанных единоборств в воскресенье утром было приковано к полуфинальному поединку Bellator Grand Prix в Нью-Йорке. Россиянин Фёдор Емельяненко сражался с американцем Чейлом Сонненом. "Последний император" — так зовут Емельяненко болельщики — с первых секунд боя захватил инициативу.- Какого удара ждете от Федора Емельяненко сегодня?- Сокрушительного! Федя, чтобы в два раза сильнее было!Удар, способный решить исход всего противостояния, которым так славится Федор Емельяненко, у бойца-любителя из Ачинска, что прилетел в США за него поболеть, почти получился. Теперь дело было за самим кумиром."Будем все кулаки держать. Обязательно Федя станет чемпионом. Я уверен, что у наших бойцов сейчас хорошая волна. Я неделю назад был в Вегасе на UFC 229. Отличный бой был", — рассказал болельщик Виталий.В том бою Хабиб не оставил шансов Макгрегору. Болельщиков Нурмагомедова повсюду в мире узнают по их белым папахам. Но и у фанатов Емельяненко, оказывается, тоже есть свой символический головной убор."Федор — олицетворение мужика русского. Что, как не ушанка, подчеркнет этот образ? Поэтому решил так", — поделился болельщик Евгений Корочков в ушанке.- Ваш прогноз?- Да тут и прогноз и желание — всё за Емельяненко.- А ваш?- Я думаю также победит Федор и не только я, а вся Украина будет болеть за него.- Украина будет болеть?- Конечно!В UFC, где Хабиб завоевал чемпионский пояс, как раз и начинал нынешний соперник россиянина Чейл Соннен. В активе американца — немало побед над известными атлетами. Ну а Емельяненко в США ни много ни мало называют "Последний император". Так что это хоть и полуфинал, но все равно как битва престолов.Городок Юниондэйл, где Федору Емельяненко предстояло провести бой против Чейла Соннена, запомнился тем, что именно здесь в университете Хофстра прошли первые дебаты Трампа и Клинтон. Бойцовский поединок на этой спортивной арене обещал не меньший накал страстей.Чтобы разделаться с "Американским гангстером" — это прозвище Соннена, российскому бойцу хватило единственно раунда. Борцовские приемы сопернику не помогли. Емельяненко сломил сопротивление американца градом ударов.Судья вынужден был остановить поединок. Так 14 500 зрителей на арене Колизиум стали свидетелями победы техническим нокаутом. А в октагон внесли российский флаг.Соперник Емельяненко по финалу за пояс чемпиона среди тяжеловесов уже известен. Это также американец Райан Бейдер. Импровизированная дуэль взглядов между ними уже прошла. Сам бой — в Калифорнии в конце января.