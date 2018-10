Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после победного боя над американцем Чейлом Сонненом в рамках турнира Bellator 208 пообщался со своим оппонентом. В ходе беседы Последний Император подарил Соннену форму, в которой он выходил на бой.

Сам американский боец остался очень признателен за презент и сказал, что футболку будет носить его сын, сообщается из видео, которое опубликовал журналист ESPN Эриел Хэлвани.How awesome is this? After tonight's main event, Fedor gave Chael his full track suit that he wore to the cage backstage. Tremendous. pic.twitter.com/RAgsIKLvOf— Ariel Helwani (@arielhelwani) 14 октября 2018 г.Напомним, что Емельяненко-старший одержал победу над Сонненом техническим нокаутом за несколько секунд до завершения первого раунда полуфинального поединка. Теперь россиянину предстоит финал против еще одного американца Райана Бэйдера.