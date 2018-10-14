Киевскими фантазиями назвал член Совета Федерации Алексей Пушков слова президента Петра Порошенко о московской аннексии Киевской митрополии в XVII веке. Комментируя закон о введении квот на украинский язык на телевидении, Пушков заявил, что Украину заталкивают в культурную провинциальность.

"Киевскими фантазиями" назвал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков слова президента Украины Петра Порошенко о "московской аннексии" Киевской митрополии в XVII веке."У Порошенко куда ни кинь — всюду аннексия, — написал Пушков в воскресенье в своем Twitter.Российский сенатор высказался также по поводу закона о введении квот на украинский язык на телевидении Украины, который вступил в силу 13 октября. Закон предполагает, что теперь 75 процентов вещания в стране будет вестись на украинском языке."Украину заталкивают в культурную провинциальность. В итоге зритель проголосует ногами", — написал Пушков в Twitter.Русский язык входит в шестерку ведущих языков мира, и "провинциальные законы киевских властей" эту ситуацию изменить не способны, подчеркнул Пушков.