Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после одержанной победы над американцем Чейлом Сонненом признался, что у него остались силы для продолжения работы. Также Последний император прокомментировал возможное завершение карьеры.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после одержанной победы над американцем Чейлом Сонненом признался, что у него остались силы для продолжения работы. Также Последний император прокомментировал возможное завершение карьеры."Соннен очень хорошо работал и грамотно смещался. Наверное, хорошо готовился, — приводит слова Емельяненко-старшего Спорт24.Ru. – Слава богу, сейчас все хорошо, я не устал и могу еще работать. Соперник по финалу Райан Бэйдер является очень хорошим соперником. Я видел его на открытой тренировке и могу сказать, что он грамотный боец"."Завершение карьеры? Все будет зависеть от моего самочувствия. Но на этот вопрос я смог ответить лишь после финального боя. Сейчас я хочу поскорее оказаться рядом с семьей, отдохнуть и начать заниматься делами союза ММА России".Напомним, что Емельяненко в бое против Соннена одержал победу техническим нокаутом за несколько секунд до окончания первого раунда. Этот успех вывел российского бойца в финал Гран-при Bellator.