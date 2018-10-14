Иран нашел новых покупателей своей нефти. Об этом в воскресенье заявил первый вице-президент республики Эсхак Джахангири.

Первый вице-президент республики Иран Эсхак Джахангири заявил, что покупатели на нефть найдены.Джахангири говорит о том, что Эр-Рияд не сможет компенсировать отсутствие иранской нефти, как на то рассчитывает американский лидер Дональд Трамп.Пусть США вместе со странами-союзниками и отказались от импорта нефти, Иран уже нашел новых клиентов.Трамп в мае объявил о объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий. Вашингтон пообещал возобновить строгие санкции против Тегерана с 4 ноября. США призвали не покупать нефть у Ирана, передает ТАСС.