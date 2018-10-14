Киевская полиция пресекла попытку нескольких десятков украинских националистов организовать на майдане Незалежности штаб по празднованию Дня защитника Украины.

Киевская полиция пресекла попытку нескольких десятков украинских националистов организовать на майдане Незалежности штаб по празднованию Дня защитника Украины. Радикалы попробовали прорвать кордон, и полиции пришлось разогнать толпу дубинками и слезоточивым газом, пишет РИА Новости.Ранее произошло столкновение полицейских и националистов у памятников генералу Ватутину и Январского восстания. Вандалы явились к ним с лестницей и молотками.День защитника Украины отмечается с 2014 года.