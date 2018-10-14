В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовала программа очередного игрового дня. В Екатеринбурге местный Автомобилист встречался с уфимским 2Салават Юлаевым и смог свою продлить победную серию до 18-ти игр.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовала программа очередного игрового дня. В Екатеринбурге местный "Автомобилист" встречался с уфимским 2Салават Юлаевым" и смог свою продлить победную серию до 18-ти игр.Уральский клуб в упорном поединке одержал минимальную победу со счетом 1:0, а автором единственной заброшенной шайбы стал Евгений Грачев. Он отличился на девятой минуте игры. Больше голов в матче не было несмотря на шквал атак в исполнении уфимцев в концовке встречи."Автомобилист" продолжает возглавлять Восточную конференцию, набрав в 18 играх 36 очков. "Салават" прервал свою трехматчевую победную серию, и с 23 баллами располагается на четвертой строчке Востока.Еще в одном матче дня, который проходил в Магнитогорске, "Металлург" уступил "Сибири". Итоговый счет 2:0 в пользу сибиряков.