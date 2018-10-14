В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Московское Динамо на своей площадке крупно уступило ярославскому Локомотиву со счетом 0:3.

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Московское "Динамо" на своей площадке крупно уступило ярославскому "Локомотиву" со счетом 0:3.Матч, несмотря на итоговый результат, получился для железнодорожников не самым простым. Как показатель — "Локо" смог открыть счет только на 40-й минуте, за считанные секунды до окончания второго периода, когда отличился Владислав Катаев. Он же уже в заключительном отрезке игры удвоил преимущество своей команды, а еще через 23 секунды Николай Коваленко оформил разгром "бело-голубых".В Балашихе омский "Авангард" на пару с "Барысом" устроили настоящую "перестрелку". Весь матч команды по очереди обменивались заброшенными шайбами и лишь за 26 секунд до финальной сирены одна из команд смогла выдохнуть спокойно: при счете 4:3 в пользу "Авангарда" омские хоккеисты забили еще один гол, который снял все вопросы о победителе - 5:3.В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты: ЦСКА – "Амур" (5:0), "Динамо" Рига – "Адмирал" (2:0), "Динамо" Минск – "Северсталь" (1:2, ОТ), "Слован" — "Куньлунь Ред Стар" (4:3, ОТ).