Африканцы стали участниками массовой драки, произошедшей на улице Карла Маркса в Курске. Бытовой конфликт очень быстро перешел в стадию кулачного поединка, в котором бойцы попытались доказать друг другу свою правоту.

В ночь на воскресенье, 14 октября, группа африканцев подралась с жителями Курска около бара "Юла" на улице Карла Маркса.По словам очевидцев, причиной противостояния стал конфликт на бытовой почве.Участники разборок стали выяснять отношения и диалог достаточно быстро перешел в кулачный поединок.К моменту приезда полиции часть участников произошедшего покинула место действия и внимание правоохранителей переключилось на "оператора", снимавшего происходящее на камеру мобильного телефона.Стражи порядка сочли, что мужчина своими действиями провоцирует присутствующих и, по утверждению самого автора видео, "его забрали в отдел. После он написал заявление на сотрудников ППС, которые вовсе не представлялись по форме".Был ли задержан кто-то из "бойцов" – неизвестно.