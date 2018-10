Большой поклонный крест открыли на православном кладбище в Форт-Россе губернатор штата Калифорния Джерри Браун и посол России в США Анатолий Антонов. Чин освящения креста совершил епископ Сиэтлийский Феодосий.

Большой поклонный крест открыли на православном кладбище в Форт-Россе губернатор штата Калифорния Джерри Браун и посол России в США Анатолий Антонов. Чин освящения креста совершил епископ Сиэтлийский Феодосий.Бывшее русское поселение и крепость Форт-Росс на Тихоокеанском побережье США в настоящий момент имеет статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. Крепость была основана в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым и до 13 августа 1812 года носила название Форт Румянцева. Затем, получив официальное название Форт-Росс, крепость стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски продуктами питания.По словам губернатора Калифорнии Джерри Брауна, он рад принять в своем штате посла Антонова и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, также присутствовавшего на церемонии. Присутствие американских и российских политиков на мероприятии губернатор назвал хорошим знаком, передает ТАСС.California’s Governor Brown at the unveiling and blessing of a memorial cross at Fort Ross Orthodox Cemetery in California"We have American politicians and we’ve got Russian politicians... that’s a good sign, but don’t tell anyone in Washington. Things are really happening here” pic.twitter.com/FcDCY2nTAA— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) 14 октября 2018 г.Посол Анатолий Антонов поблагодарил за помощь в уходе за кладбищем организации российских соотечественников в Калифорнии, служителей местных православных храмов, активистов, волонтеров, археологов, сотрудников парков штата и руководство неправительственной организации "Общество по сохранению Форта Росс".По словам Антонова, сохранение памяти об общих вехах истории России и США "всегда было важным элементом в создании атмосферы доверия и взаимопонимания", и в России рассчитывают, что так будет и впредь.В разговоре с журналистами российский посол отметил благоприятную атмосферу в Калифорнии, где, в отличие от американской столицы, у многих вызывает недоумение стремительное ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном."Атмосфера здесь, в Калифорнии, совсем иная, чем в Вашингтоне, — сказал Антонов. — Такое ощущение, что в некоторых зданиях в Вашингтоне воздух отравлен русофобией. Здесь и дышится по-другому и люди другие. Я встречался со многими друзьями здесь, и они не понимают, что происходит в Вашингтоне, не понимают, почему российско-американские отношения находятся на столь низком уровне".unveiling and blessing of a new large orthodox cross in @Fort_Ross reflects the desire to pass a message on to our future generations about one of the important milestones of our shared