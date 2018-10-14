В центре Киева в воскресенье, 14 октября, прошел марш националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Акция прошла мирно, сейчас обстановка в городе спокойная.

В центре Киева в воскресенье, 14 октября, прошел марш националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).Участники акции прошагали по центральным улицам города: от парка Шевченко до Европейской площади. В настоящее время там идет концерт с участием украинских артистов. Как сообщает РИА Новости, большая часть людей после марша разошлась, уехали и полицейские, которые охраняли общественный порядок. Обстановка в центре Киева спокойная.В воскресенье в стране отмечается День защитника Украины. Празднование было омрачено несколькими скандалами. В первой половине дня произошла потасовка между полицией и радикалами, которые во время очередной "акции декоммунизации" попытались снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке. Стражи правопорядка не дали им этого сделать, и тогда радикалы выместили злость на монументе, установленном над братской могилой погибших в Январском освободительном восстании 1918 года. Позднее они забросали памятники яйцами.Затем полиции пришлось пресекать попытку националистов организовать на майдане Незалежности штаб по празднованию Дня защитника Украины. Радикалы попробовали прорвать кордон, и полиции пришлось разогнать толпу дубинками и слезоточивым газом.А в Конотопе в ходе торжеств украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, поздравили видеоклипом, прославляющем ополченцев ДНР. Собравшиеся "защитники" были в бешенстве, а организаторы оправдывались, что это произошло из-за технической неисправности.