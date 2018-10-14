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<a href="http://33live.ru/novosti/14-10-2018-nas-za-eto-posadyat-panin-ushel-v-otryv-s-docheryu-.html" target="_blank">Нас за это посадят: Панин ушел в отрыв с дочерью </a> - Эпатажный актер Алексей Панин снова оказался в центре скандала. Однако на этот раз поступком артиста заинтересовалась полиция.