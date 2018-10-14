Грузовик с мигрантами попал в аварию на западе Турции, погибли по меньшей мере 15 человек, включая детей

Грузовик с мигрантами попал в аварию на западе Турции, погибли по меньшей мере 15 человек, включая детей, передает агентство "Анадолу".Катастрофа произошла в воскресенье утром в провинции Измир на западе Турции. По предварительным данным, в грузовике ехали нелегальные мигранты, в том числе дети. По непонятной пока причине транспортное средство, двигавшееся по трассе Айдын — Измир, перевернулось и упало в реку Дегирменчай.К месту ДТП направлены кареты скорой помощи.Ранее на востоке Турции в аварию попал автобус, также перевозивший нелегальных мигрантов. В результате происшествия 15 человек — граждане Пакистана и Афганистана — погибли, еще 30 получили ранения. Водитель автобуса не справился с управлением, врезался в фонарный столб, транспортное средство загорелось.