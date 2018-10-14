Российские хоккеисты Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не спасли свой клуб от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Торонто Мэйпл Лифз. Столичный клуб проиграл со счетом 2:4.

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не спасли свой клуб от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Торонто Мэйпл Лифз". Столичный клуб проиграл со счетом 2:4.Оба россиянина приняли активное участие в обеих заброшенных шайбах: Овечкин записал на свой счет две результативные передачи, а Кузнецов сначала выступил в роли ассистента, после чего забил сам. Однако выведя свою команду вперед (2:1) в дальнейшем "кэпз" пропустили три шайбы кряду и проиграли.Также в составе "Вашингтона" 20 минут 52 секунды отыграл Дмитрий Орлов, но ему не удалось отметится результативными действиями. В рядах "Торонто" приняли участие в игре Никита Зайцев и Игорь Ожиганов, которые также не записали на свой счет баллов за результативность.