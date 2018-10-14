Неизвестный мужчина, применив насилие, похитил кошелек с денежными средствами из кармана куртки заявителя. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.В дежурную часть ОМВД России по району Замоскворечье поступило заявление от жителя столицы. По словам потерпевшего, на Пятницкой улице неизвестный мужчина, применив насилие, похитил кошелек с денежными средствами из кармана куртки заявителя. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Проспекте Мира сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 41-летнего жителя столицы. Задержанный пояснил, что похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60