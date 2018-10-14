Футболист Краснодара Павел Мамаев поделился своим впечатлениями от первых дней содержания в следственном изоляторе Бутырка. Полузащитник признался, что никому бы не пожелал кому-либо оказаться в стенах СИЗО.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев поделился своим впечатлениями от первых дней содержания в следственном изоляторе "Бутырка". Полузащитник признался, что никому бы не пожелал кому-либо оказаться в стенах СИЗО."Сейчас я жду адвоката, который приедет ко мне в понедельник, – сказал Мамаев "Дождю". – Я сожалею о своем поступке, о чем я уже говорил в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается".Мамаев сообщил о том, что он слышал о предложении Рамзана Кадырова пригласить игрока в футбольный клуб "Ахмат". На это футболист заявил: "Пока я занят текущей ситуацией. Никому не желаю здесь оказаться".Также прокомментировал свои первые дни в СИЗО и Александр Кокорин: "Я не унываю и надеюсь, что в ситуации разберутся. Первым делом я спросил, есть ли тут спортзал и написал заявление, чтобы туда попасть. Мне пришло много писем, и я пытаюсь ответить всем. Читаю все".Напомним, что футболисты оказались в "Бутырке" в результате заведения на них уголовного дела по статье 213 "Хулиганство". Мамаев и Кокорин стали участниками нападений на нескольких людей, среди которых был чиновник Минпромторга Денис Пак, а также водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой.В СИЗО футболисты пробудут до восьмого декабря.