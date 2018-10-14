Певец Стас Пьеха попал в больницу. Артиста срочно госпитализировали накануне вечером.

Певец Стас Пьеха попал в больницу. Артиста срочно госпитализировали накануне вечером.Об этом сам певец сообщил подписчикам на своей странице в Instagram. На фото виден интерьер больничной палаты, в кадр попала и капельница, установленная в руке артиста."Жить я буду, петь тоже", — написал Пьеха своим подписчикам.В комментариях Стасу желают скорейшего выздоровления и пишут, что ждут его с концертами в своих городах.Причину госпитализации и диагноз Стас не разглашает. Сообщает лишь, что в ближайшее время ему потребуется корректировка питания и соблюдение режима. Также придется дозировать нагрузки. Певец назвал эту ситуацию "чекаутом" (от английского "checkout") – отладкой организма.Артист неоднократно рассказывал о своих проблемах с алкоголем и об избавлении от этой пагубной привычки. Пьеха владеет клиникой в Москве, где оказывается помощь людям с зависимостями.Ранее сообщалось, что в одну из московских больниц был экстренно госпитализирован главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. По словам Венедиктова, операция прошла успешно. Сейчас руководитель популярной радиостанции чувствует себя удовлетворительно и даже пытается шутить о том, что какое-то время ему придется наблюдать за миром через окно больничной палаты.