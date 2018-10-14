Пилоты мастерски посадили самолет во время сильного шторма в Англии. Все произошло в аэропорту Бристоля во время шторма Каллум - Boeing 757 заходил на посадку при сильном боковом ветре, что особенно опасно.

Пилоты мастерски посадили самолет во время сильного шторма в Англии, передает телеканал "Россия 24". Все произошло в аэропорту Бристоля во время шторма "Каллум" — Boeing 757 заходил на посадку при сильном боковом ветре, что особенно опасно.Экипаж фактически развернул крылатую машину боком ко взлетно-посадочной полосе и удачно посадил ее. До этого несколько других самолетов пытались сделать то же самое и не смогли. Нескольким самолетам не помог и уход на второй круг — им пришлось лететь в аэропорт Бирмингема, где они садились уже в более спокойных условиях.Больше всего от шторма пострадала западная часть Великобритании – там реки вышли из берегов, а часть домов осталась без электричества. На юго-западе Англии и в Уэльсе из-за оползней и упавших деревьев поезда следуют с опозданием. Уже есть данные о гибели нескольких человек.