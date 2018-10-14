Поляки считают своей обязанностью нести миру правду о Холокосте, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его послание было зачитано в ходе памятных мероприятий по случаю 75-летия восстания в находившемся на юго-востоке Польши нацистском концлагере Собибор.

Поляки "считают своей обязанностью нести миру правду о Холокосте", заявил президент Польши Анджей Дуда. Его послание было зачитано в ходе памятных мероприятий по случаю 75-летия восстания в находившемся на юго-востоке Польши нацистском концлагере Собибор.В памятных мероприятиях участвуют представители польских властей и стран, граждане которых были узниками концлагеря, члены общественных организаций, родственники узников Собибора, дипломаты, в том числе посол России в Польше Сергей Андреев.По словам Дуды, Собибор стал "местом страшного преступления, а одновременно героического сопротивления, сражения за честь и свободу". Восстание 14 октября 1943 года — единственное успешное в концлагерях за годы войны — по словам польского президента, не только позволило трем сотням узников вырваться на свободу, но и сделало возможным наказание военных преступников.После официальной части в Собиборе, где сейчас ведутся работы по созданию мемориального комплекса, представят экспозицию "Извлеченные из пепла": на ней выставят личные вещи убитых, найденные археологами на территории бывшего концлагеря. Памятные мероприятия проходят сегодня и в Москве: митинг "Помним героев Собибора" пройдет около памятника "Трагедия народов", передает РИА Новости.Ранее, в июне, польский президент Дуда подписал поправки, смягчающие вступивший в силу весной скандальный закон преступлениях нацизма. Из документа исключили пункты об уголовной ответственности за приписывание Польше или польскому народу ответственности за преступления Холокоста. В первоначальном варианте закона за подобные публичные заявления можно было получить тюремный срок до трех лет. Это вызвало волну международной критики — в частности, со стороны Израиля и Украины.