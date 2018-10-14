Украинский президент Петр Порошенко и глава раскольнического Киевского патриархата Филарет приняли участие в митинге в поддержку автокефалии на Софийской площади Киева. Также в митинге участвовали глава неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макарий и епископ Римско-католической церкви Виталий Кривицкий.

Украинский президент Петр Порошенко и глава раскольнического Киевского патриархата Филарет приняли участие в митинге в поддержку автокефалии на Софийской площади Киева. Также в митинге участвовали глава неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макарий и епископ Римско-католической церкви Виталий Кривицкий.Ранее Константинопольский синод принял решение о снятие анафемы с Филарета и Макария. Присутствовал на митинге и представитель Украинской православной церкви — митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин. Он зачитал письмо митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который в своем послании поздравил верующих с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, а украинских военнослужащих — с Днем защитника отечества.Сам митрополит Онуфрий в ночь на 14 октября возглавлял всенощную литургию в Киево-Печерской лавре, днем у него запланировано праздничное богослужение в Свято-Покровском женском монастыре Киева.Митинг на Софийской площади продлился чуть больше часа, после чего люди начали расходиться. По заявлению организаторов, на митинг пришло около 30 тысяч человек, однако украинские СМИ оценили количество собравшихся на площади не более чем в 5 тысяч. По данным издания "Страна", большинство людей свезли на Софийскую площадь организованно на автобусах, однако некоторые из них "ушли гулять по столице и даже не отметились". В центре Киева и в самом деле находится необычно много автобусов, передает ТАСС.Петр Порошенко заявил на митинге, что Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви, передает "Интерфакс". Вселенский патриархат, по его словам, "окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века".Вопрос томоса и автокефалии, по словам Порошенко, выходит далеко за границы церковной жизни: это вопрос независимости, национальной безопасности и государственности Украины, а также всей мировой геополитики. Автокефалия — часть государственной проевропейской и проукраинской стратегии Киева, добавил он, упомянув в ряду подобных событий стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО, Соглашение об ассоциации, безвизовый режим с ЕС, выход из СНГ и "отказ от обманчивого договора о дружбе с Россией".По словам Порошенко, на Украине не было, нет и не будет государственной церкви, и "в освященную томосом православную церковь тоже никто никого приглашать насильно не будет", передает РИА Новости. Томос (церковный указ) об автокефалии, по его словам, будет вручен предстоятелю церкви — "достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединенный архиерейский собор". На этот собор, добавил Порошенко, соберутся все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата, все епископы автокефальной церкви, а также группа епископов Украинской православной церкви Московского патриархата.Решение о предоставление украинской церкви автокефалии уже принято, заверил Порошенко, хоть Константинопольский синод и заявил пока лишь о начале этого процесса, но не о самом томосе. Церковь-мать для Киева находится в Константинополе, заявил Порошенко, отметив: "Оттуда и пришла к нам вера Христова".Давления на прихожан разных конфессий не будет, пообещал Порошенко: по его словам, он "гарантирует", что "будет сохранено право своей дороги к Богу каждого украинца".Нынешнему поколению жителей Украины, по его словам, выпало завершить дело, которое один из прежних предстоятелей Украинской греко-православной церкви Канады митрополит Илларион называл делом "полного размосковления" церкви.