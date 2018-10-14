Конец минувшей недели оказался насыщенным на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Конец минувшей недели оказался насыщенным на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.Эпатажный актер Алексей Панин снова оказался в центре скандала. Однако на этот раз поступком артиста заинтересовалась полиция.Панин выложил в своем Instagram видео из внедорожника, который едет по пешеходной зоне города Саратова. Съемки была произведена из салона автомобиля.Отец Меган Маркл Томас продолжает делиться с прессой сенсационными откровениями. Заявления мужчины могут серьезно навредить репутации дочери.Пока Меган Маркл пытается стать своей в консервативном британском обществе, ее родственники изо всех стыл стараются подорвать репутацию герцогини.Недавно отец бывшей актрисы обвинял ее в черствости и равнодушии. Теперь Томас Маркл заявил, что страдал от наркотической зависимости.Бывший пациент клиники, в которой прошли последние дни жизни актера Дмитрия Марьянова, решился на откровение. Мужчина рассказала, через что прошел артист во время реабилитации и можно ли было спасти его жизнь.По словам соседа Марьянова, порядки в заведении были очень жесткими. За проступки пациентам придумывали самые изощренные наказания.Михаил Евдокимов больше запомнился своими монологами про идущего из бани мужика с красной мордой, чем каким-то знаковыми решениями на посту губернатора Алтайского края.Во власти он побыл совсем немного, не успев наладить отношения с ее представителями на местах. А в истории с его трагической гибелью до сих пор не поставлена точка.Вышедшая из тени телеведущая Лариса Сладкова поведала об отношениях с певцом Александром Серовым. Она не постеснялась поделиться личными подробностями о связи с мэтром отечественной сцены.Выяснилось, что эффектная блондинка уже давно встречается с Серовым. "Меня однажды пригласили на одно мероприятие, где должны были собраться многие знаменитости. <...> На самом мероприятии мне подарили много букетов, и в одном из них я нашла карточку с телефонным номером Серова", – рассказала дивы в эфире программы "Выход в люди".ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 14 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В И СПЕЦИАЛЬНЫХ !