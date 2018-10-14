Украинских военных, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, поздравили видеоклипом, прославляющем ополченцев ДНР. Произошло это в Конотопе, на празднике в честь Дня защитника Украины. Собравшиеся защитники были в бешенстве, а организаторы оправдывались, что это якобы техническая неисправность.

Украинских военных, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, поздравили видеоклипом, прославляющем ополченцев ДНР. Произошло это в Конотопе на празднике в честь Дня защитника Украины. Собравшиеся "защитники" были в бешенстве, а организаторы оправдывались, что это якобы техническая неисправность.Сюжет о "провокационном видео", как выражаются украинские телеканалы, открывает выпуски новостей. Вот эти кадры — концерт в Конотопе на День защитника Украины: некая пантомима, на фоне музыкального клипа.Полина Гагарина, кавер "Звезды по имени солнце" Цоя, клип "Защитники Донбасса" выложен в сеть в 2015-м году. Два с половиной миллиона просмотров. Тут и Захарченко, и символика ДНР. Зрители — участники АТО — повскакивали с мест."Сначала это было недоразумение, хотелось понять, как такое могло произойти, что на таком концерте появилось такое видео. Злость, возмущение было", — говорит участник АТО Богдан Войцеховский."Вполне нормально, когда в Конотопе находятся жители, не согласные с политикой Петра Алексеевича Порошенко и тех немногочисленных псевдопатриотов, националистов, неонацистов. Они просто решили сделать небольшой подарок", — заявил журналист и блогер Александр Мединский.Зал быстро опустел. Городской совет созвал экстренное совещание, разбор полетов. Организаторы оправдываются: мол, на репетиции ничего такого не было. А перед концертом программа полетела, монтажеры недосмотрели..."Это была тематика, связанная с войной на востоке солдат АТО, но кто знает, почему полетела программа, и мы уже сегодня, это было часов в 12, а концерт назначен на четыре, и я бегом-бегом с интернета качал", — вспоминает директор дома культуры Сергей Заралей.То есть, недоглядели. В сети немало ироничных комментариев.- Что они ни делают, не идут дела....)))))- Ну хоть клип нормальный увидели вместо очередного перфоманса местной самодеятельности с танцами в шароварах.- А причем здесь статья о разжигании межнациональной розни?Это про статью уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры сейчас устанавливают "организатора провокации", это формулировка правоохранительных органов Конотопа."Такой парадокс, когнитивный диссонанс, когда СБУ начинает признавать часть украинцев другой национальностью. По-моему, СБУ этим уголовным делом разжигает межнациональную рознь", — добавил Мединский.Организаторы концерта, глава дома культуры лишатся своих должностей. Об этом уже заявила администрация Конотопа. И как бы за решетку не попали, СБУ настроено серьезно. Ну — хотя бы русских хакеров не вспомнили. Пока, во всяком случае.