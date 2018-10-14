В ходе реконструкции здания в центре Москвы в воскресенье пять человек упали со строительных лесов. Четверо из них получили травмы, в настоящее время их осматривают врачи.

В ходе реконструкции здания в центре Москвы в воскресенье пять человек упали со строительных лесов. Четверо из них получили травмы, в настоящее время их осматривают врачи.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, ЧП произошло в Газетном переулке. Там во время реконструкции здания упали настилы строительных лесов, и с них свалились люди. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняется.В начале октября строительные леса обрушились на объекте на Минской улице в столице, тогда пострадали девять человек.