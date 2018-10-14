Такие встречи необходимы, чтобы религиозные и политические деятели наладили нормальные отношения, получили возможность общения и приложили усилия для создания настоящего мира. Религия — это та мягкая движущая сила, которая поможет странам действовать сообща.

В Астане состоялся VI съезд лидеров мировых и традиционных религий. Второй день работы форума начался с совместного визита к "Стене мира" и молитвы возле нее за мир во всем мире.Монументом, открытым в Международный день действий против ядерных испытаний, восхищались мусульмане, буддисты, католики, индуисты, протестанты. Представители Русской Православной Церкви на молебен не пришли (кроме тех, чьи выступления были запланированы на этот день).Вернувшись после молитвы во Дворец Независимости, гости разошлись по секционным заседаниям. Для обсуждения были заявлены следующие темы: "Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма". Каждый участник имел возможность выбирать, полагаясь на собственные приоритеты.Напомним, что в первый день работы съезда президент РК Нурсултан Назарбаев, отметив опыт республики в деле конструктивного сотрудничества лидеров различных культур и религий, рассказал, что предпринимается Казахстаном для продвижения идей миротворчества, толерантности и созидания: "В Казахстане зарегистрировано более 3,5 тысяч религиозных субъектов 18 различных конфессий. При таком многообразии мы смогли найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защитой религиозных свобод. В нашей стране, по всеобщему признанию, удалось сформировать особую казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия. Уверен, что опыт и практика Казахстана вполне применимы и в масштабах планеты".На съезде также выступили президент Сербии Александр Вучич, почетный президент Папского совета по интерпретации законодательных текстов, кардинал Франсиско Коккопальмерио, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриарха митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), патриарх Святого града Иерусалим и всея Палестины, Сириии Аравии Кир Феофил III, вице-президент Лютеранской всемирной федерации по Центральной и Восточной Европе, архиепископ Урмас Вильм, верховный имам Аль-Азхара, шейх Мухаммад Ахмад ат-Тайеб, председатель Управления по делам религии Турции Али Ербаш, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, генеральный секретарь Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов, аятолла Мохсен Мохаммади Араки, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф, президент Всемирного совета культурного наследия Заратустры Хоми Бужор Дхалла.Как и предполагалось, сенсационных, громких или скандальных заявлений никто не сделал: возможность сидеть за одним столом, слушать и пытаться услышать друг друга, не обвиняя и не пытаясь оскорбить, оказалась важнее упреков, взаимных обвинений и громких публичных заявлений.Пожалуй самыми категоричными стали слова ведущего съезд председателя сената парламента РК Касым-Жомарта Токаева по вопросу присутствия Русской Православной Церкви на территории Казахстана. Рассказывая московским журналистам о подготовке к принятию закона о религии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что законопроект отправлен на доработку с рядом замечаний, сделанных во время его "широкого обсуждения с представителями всех религий". В связи с чем было решено "учесть озабоченности всех религиозных организаций. И мы постоянно консультировались с Русской Православной церковью, потому что в Казахстане совершенно очевидно ее присутствие. Кстати, в связи с событиями на Украине я хотел бы сказать: мы считаем, что Православная Церковь на территории Казахстана входит в единую каноническую территорию Русской Православной Церкви. И нам никаких экзархов здесь не нужно".Понятно, что намного подробнее председатель парламента Казахстана остановился на работе съезда. В первую очередь на особенностях VI форума: "Наш съезд развивается от малого к большому. В 2003-м году здесь присутствовало 12 делегаций. Это была проба налаживания межрелигиозного диалога, и его участники вели себя настороженно. Диалог складывался непросто. Тем не менее было достигнуто соглашение в вопросе о продолжении работы. Особенность VI съезда в том, что он институционализировался. Наш опыт показывает, что взаимопонимание между религиозными лидерами достигнуто. Недавно мы пришли к выводу: нужен диалог не только и не столько между религиозными деятелями, намного важнее разговор между политическими и религиозными деятелями. Чтобы они сидели за одним столом, говорили о мире, безопасности, толерантности. Чтобы начали слышать и слушать друг друга. Съезд стал площадкой диалога между религиозными и политическими деятелями".Последние слова Токаева не только поддержал генеральный секретарь Всемирной конференции "Религии за мир" Уильям Вендли, он фактически развил их в разговоре с корреспондентом сайта 33Live.RuРу: "Такие встречи, безусловно, необходимы, чтобы религиозные и политические деятели наладили нормальные отношения, получили возможность общения, обменялись своим видением моральных принципов и, в конечном итоге, приложили усилия для создания настоящего мира. Я не раз был был свидетелем, как после войны конфликтующие стороны еще долгое время не могли находиться за одним столом. И религия — это та мягкая движущая сила, которая поможет странам действовать сообща. Это и станет главным итогом нашей сегодняшней работы".Похожую точку зрения, но чуть более развернуто, высказал координатор Общества святого Эгидио по государствам РФ и СНГ Алессандро Салаконе: "Сама встреча уже факт мира. К сожалению, сегодня мы живем в обществе, где все больше и больше люди становятся заложниками системы, подчеркивающей разницу между религиями и мероприятия, подобные этому, демонстрируют, что представители разных религий готовы встречаться. Что они уже встретились. На съезд приглашены представители религий, которые в привычной ситуации встречаться отказываются. А по его окончании делегаты повезут домой услышанное тут и будут рассказывать об этом близким. Община святого Эгидио регулярно проводит подобные встречи с 1986-го года, начиная со встречи, состоявшейся по инициативе папы римского Иоанна Павла II в Ассизи. Число их участников ежегодно увеличивается. Вместе с тем растет понимание, что только религия может стать центром глобалозованного мира. Мы стараемся жить духом этой идеи, постоянно работая вместе, вместе оказывая милосердие. Цель религии – обращаться к сердцам людей во всем мире. Сегодня в Европе встречи христиан с мусульманами стали обыденностью, и мы стараемся не считать их чужими, принимать их. Их судьба нам не безразлична. В каждой религии есть радикализм. Его корни в изоляции, исключенности, бедности. Парадокс в том, что живя в глобализованном мире, люди боятся глобализации и закрываются от нее. Наша задача дать людям надежду. И встречи, подобные нашей, – отличная возможность показать, что религиозные лидеры чувствуют ответственность за судьбу мира. В то время как кругом говорится о неизбежности столкновения, мы здесь и сейчас свидетельствуем: можно услышать друг друга".В финале съезда был оглашен итоговый документ — Декларация. Так депутаты выразили готовность "содействовать вовлечению лидеров мировых и традиционных религий в приложении более активных усилий по достижению долгосрочной стабильности и предотвращению насильственных инцидентов, вызванных ненавистью и нетерпимостью".Участники форума заявили, что солидарны "со всеми религиозными группами и этническими общинами, подвергшимися ущемлению прав и насилию со стороны экстремистов и террористов, а также поддержали усилия, направленные на защиту беженцев, их прав и достоинства». И призвали «политических деятелей и мировые СМИ отказаться от практики отождествления терроризма с религией, так как эти идеи оскорбляют наши религии, наносят вред их мирному сосуществованию, подрывая взаимодоверие и взаимодействие между последователями одной и разных религиозных общин".