Сборная России по керлингу успешно стартовала на чемпионате мира среди смешанных команд в канадском городе Келоуна. В первом поединке мирового первенства россияне одержали верх над соперниками из Бразилии.

Сборная России по керлингу успешно стартовала на чемпионате мира среди смешанных команд в канадском городе Келоуна. В первом поединке мирового первенства россияне одержали верх над соперниками из Бразилии.Российские керлингисты выиграли матч со счетом 9:2. Победы в составе национальной команды России добивались Александр Еремин, Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Мария Комарова. В следующей встрече сборная России сыграет с командой Дании.Чемпионат мира продлится до 20-го октября.