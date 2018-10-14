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<a href="http://33live.ru/novosti/14-10-2018-samolet-vletel-v-tolpu-pri-posadke-v-germanii.html" target="_blank">Самолет влетел в толпу при посадке в Германии</a> - Легкомоторный самолет Cessna (Цессна) въехал в воскресенье в группу людей при посадке на аэродроме в германской федеральной земле Гессен.