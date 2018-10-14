Великобритания может перестать продавать оружие Саудовской Аравии в случае прихода к власти Лейбористской партии. Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации BBC заявила теневой министр иностранных дел, представитель партии лейбористов Эмили Торнберри.

Великобритания может перестать продавать оружие Саудовской Аравии в случае прихода к власти Лейбористской партии. Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации BBC заявила теневой "министр иностранных дел", представитель партии лейбористов Эмили Торнберри.С 2014 года Лондон выдал лицензии на торговлю оружием с Саудовской Аравией на сумму более 4,6 миллиарда фунтов стерлингов (шесть миллиардов долларов). В основном в арабскую страну идут поставки самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет.С момента вторжения коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемен для борьбы с повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" в 2015 году там погибли более 10 тысяч человек, 18 тысяч получили ранения, более 120 тысяч стали беженцами. Нередко авиаудары наносятся по жилым кварталам, расположенным вдалеке от военных объектов, сообщает правозащитная организация Amnesty International."После прихода к власти лейбористов мы больше не продавали бы оружие Саудовской Аравии из-за того, что они делают в Йемене", — сказала в эфире Торнберри, отметив, что эта арабская страна несет ответственность за воздушные удары по гражданскому населению.