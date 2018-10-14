В Сочи на олимпийском стадионе Фишт проходит матч третьего тура футбольной Лиги наций между сборными России и Турции. Россияне вышли вперед после гола Романа Нойштедтера, который стал для него первым в карьере за национальную команду.

В Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" проходит матч третьего тура футбольной Лиги наций между сборными России и Турции. Россияне вышли вперед после гола Романа Нойштедтера, который стал для него первым в карьере за национальную команду.На 20-й минуте российская сборная получила право на выполнение углового, мяч был подан в центр штрафной площади, где Георгий Джикия в одно касание нанес удар по воротам, но мяч попал в штангу и отлетел к Нойштедтеру, который спокойно закатил мяч в цель.