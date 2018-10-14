Вопрос о выплатах российским чиновникам материальной помощи на следующей неделе обсудит Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты населения РФ. Заседание намечено на 19 октября, сообщила председатель совета, член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

Вопрос о выплатах российским чиновникам материальной помощи на следующей неделе обсудит Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты населения РФ. Заседание намечено на 19 октября, сообщила председатель совета, член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.По ее словам, то, что в зарплатах чиновниках "сосуществуют" и денежное довольствие, и премии, и материальная помощь, это неправильная практика. "Чиновники должны получать достойную заработную плату, но не нужно путать понятия", — призвала Тополева-Солдунова, слова которой приводит ТАСС.Комментируя действия министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, которая была уволена с должности после высказываний о возможности прекрасно жить на прожиточный минимум, Тополева-Солдунова назвала ее поведение неэтичным. Ответ же на вопрос, есть ли в действиях экс-министра нарушения закона, должны дать компетентные органы, добавила член Общественной палаты РФ.Ранее на этой неделе тогда еще министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова поспорила с депутатом областной думы (КПРФ) Николаем Бондаренко о том, какой суммы хватит для жизни в течение месяца. Чиновница заявила, что 3700 рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Так, она предложила россиянам питаться "макарошками" с курицей и сезонными овощами.Позже выяснилось, что экс-министр получала ежегодную материальную помощь от государства: так, в 2013-2017 годах Соколовой выплачивали по 200 тысяч рублей в год. Аналогичные выплаты полагаются и другим чиновникам.