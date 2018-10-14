Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира серии WTA в австрийском Линце. В решающем поединке 139-я ракетка мира уступила итальянской сопернице Камиле Джорджи в двух партиях.

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира серии WTA в австрийском Линце. В решающем поединке 139-я ракетка мира уступила итальянской сопернице Камиле Джорджи в двух партиях.Итоговый счет 3:6, 1:6 в пользу итальянки. Теннисистки провели на корте один час. Для 23-летней россиянки этот финал WTA стал первым профессиональным в карьере. Итальянка же взяла свой второй трофей за время выступлений в теннисе.Напомним, что призовой фонд турнира в Линце составил свыше 200 тысяч долларов.