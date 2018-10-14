Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу незадолго до поединка третьего тура футбольной Лиги наций против сборной России встретился с прессой, где на русском языке отвечал на вопросы журналистов.

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу незадолго до поединка третьего тура футбольной Лиги наций против сборной России встретился с прессой, где на русском языке отвечал на вопросы журналистов.В первую очередь румынский специалист прокомментировал ситуации с турком Ардой Тураном и россиянином Александром Кокориным, которые на текущей неделе отличились неспортивным поведением за пределами футбольного поля: "В воскресенье не будет ни того, ни другого, и не стоит говорить об отсутствующих, — ответил Луческу на вопрос собственного корреспондента Вестей.Ru. – Я удивлен всему случившемуся с Александром и могу сказать о нем только хорошее. У меня с ним проблем не возникало".После наставник турецкой команды сосредоточился на предыгровых моментах, высказав свои соображения по предстоящему матчу и раскладам накануне него."В наших рядах есть несколько игроков, не имеющих игровой практики в своих клубах и это проблема. Но сейчас я создаю новую команду и должен дать шанс проявить себя каждому из них. У нас достаточно техничная команда. Россия в этом смысле, наоборот, действует за счет напора и мощи. Российская команда в целом изменилась в лучшую сторону. Да, наши команды исповедуют разные игровые стили, но тем интереснее будет наш спор".Напомним, что матч Россия – Турция состоится на сочинском стадионе "Фишт" в воскресенье, 14-го октября. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.