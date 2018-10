В Йемене повстанцы-хуситы сожгли танк M1A2S Abrams, принадлежавший армии Саудовской Аравии. Одиночный танк пытался остановить наступление хуситов в провинции Джизан на юге Саудовской Аравии, но был подбит.

Only one Abrams tried to stop Houthi offensive. Tank was damaged and crew left it. pic.twitter.com/H84wHqNZ91— Yemen Observer (@YemeniObserv) 13 октября 2018 г.Экипаж боевой машины покинул ее, после чего танк был сожжен повстанцами. Видео и фото уничтожения "Абрамса" опубликовано на странице Yemen Observer в "Твиттере". Из какого оружия повстанцы подбили танк, не уточняется.Противостояние между мятежниками-хуситами и правительственными войсками продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015 года оно перешло в наиболее активную фазу после вторжения коалиции под руководством Саудовской Аравии. Тогда операцию против хуситов поддержали Бахрейн, ОАЭ, Катар и Кувейт, к которым позднее присоединились Египет, Иордания, Судан, Марокко и Пакистан.Houthi fighters burned M1A2S. pic.twitter.com/UkIjpREzPw— Yemen Observer (@YemeniObserv) 13 октября 2018 г.