Конфликт активистов федерального проекта Трезвая Россия с продавцами одного из магазинов в Дагестане стал основанием для возбуждения уголовного дела против хозяина торговой точки. Он задержан.

Конфликт активистов федерального проекта "Трезвая Россия" с продавцами одного из магазинов в Дагестане стал основанием для возбуждения уголовного дела против хозяина торговой точки. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".Хозяин магазина, расположенного на федеральной автодороге "Кавказ" на территории села Тухчар Новолакского района, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, рассказали в пресс-службе республиканского МВД. Кроме того, на хозяина магазина как на юридическое лицо составлен административный протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Штраф по нему составляет от 100 до 300 тысяч рублей, передает ТАСС.Накануне руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев потребовал наказать продавцов алкоголя, избивших активистов проекта во время рейда в Дагестане. Там участники проекта выявили склад контрафактного алкоголя в одном из магазинов. В ходе осмотра на них накинулись продавцы, в результате активисты получили тяжелые травмы и были отправлены в больницу.