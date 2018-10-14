Полицейские напомнили ребятам об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений.

12 октября старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Камешковскому району Е.Н.Фехретдинова совместно с представителем районных органов прокуратуры встретилась с воспитанниками школы-интерната города Камешково.В ходе беседы с учениками разных классов, собравшимися в зале, инспектор ПДН рассказала о возрасте, с которого несовершеннолетние могут привлекаться к административной и уголовной ответственности, отметив перечень статей нормативных актов, их квалификацию и возможные санкции. Кроме этого, инспектор напомнила ребятам ряд правил безопасного поведения на улице, в школе и в быту.В завершении встречи инспектор ПДН ответила на вопросы, возникшие у ребят. Некоторые школьники признались, что в процессе беседы узнали много нового о противоправных поступках и отметили, что такие встречи стоит проводить регулярно.