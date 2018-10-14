Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево установили, что заявитель забрал видеокарты и перепродал их...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Новогиреево установили, что мужчина перепродал имущество фирмы, а учредителю сказал, что его похитили…В ОМВД России по району Новогиреево с сообщением о краже обратился мужчина. Заявитель пояснил, что отдал видеокарты с работы в ремонт, однако обратно забрать их не может, так как человек, который обещал сделать ремонт, перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 620 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево установили, что заявитель забрал видеокарты с работы и перепродал их за 300 тысяч рублей, а учредителю фирмы сказал, что их похитили.В отношении 34-летнего уроженца Московской области следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495)965-29-73